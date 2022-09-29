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Ekonomi Semih Durmuş’dan bakanlıklara promosyon çağrısı!
Ekonomi

Semih Durmuş’dan bakanlıklara promosyon çağrısı!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş promosyonlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 20:32:00 -
Semih Durmuş’dan bakanlıklara promosyon çağrısı!

YENİ AKİT  ANKARA

Polis memurlarına verilecek olan maaş promosyonlarının ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile “Banka maaş promosyonu protokolleri revize edilerek tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Durmuş paylaşımında, “Banka maaş promosyonu protokolleri revize edilerek tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ilgilendiren ortak ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalıdır. Bankalar ile yapılan sözleşmelerin ilden ile ve bankadan bankaya farklılık arz etmesi hayal kırıklığına sebep olmaktadır. SaglikBakanligi, TCAileSosyal, YuksekogretimK ve AdliTipKurumu ile banka yetkilileri koordineli bir çalışmayla süreci kontrol altına almalı ve EmniyetGM’nin yaptığı gibi bu işe önderlik etmelidirler” ifadelerini kullandı.

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