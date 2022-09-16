Semerkant’ta yoğun diplomasi trafiği

Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için Semerkant’ta giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Hazreti Hızır'a dua

Erdoğan, ardından Özbekistan 1. Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi’ne giderek dua etti.

Aliyev ile görüştü

Diplomasi trafiği hızlı başlayan Erdoğan, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Ermenistan ile yaşanan gerginliğin ve son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Kongre merkezindeki ağaç dikme törenine de katılan Erdoğan, akşam yemeğinin ardından ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Erdoğan, daha sonra kentin yeni inşa edilen ve “Ebedi Şehir” olarak anılan bölgesini gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Erdoğan, Semerkant’taki temaslarının ardından BM 77’nci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidecek.