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Gündem Şemdinli'den acı haber: Dengesini kaybederek...
Gündem

Şemdinli'den acı haber: Dengesini kaybederek...

Hakkari'de görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:02:00 -
Şemdinli'den acı haber: Dengesini kaybederek...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan bir asker, mevzide olduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Askerin şehit olduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden açıklama yayınlandı.

Yapılan yazılı açıklamada, bugün Şemdinli'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşen bir kahraman askerin şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında aziz şehidimize Allah'tan rahmet dilenirken, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileklerine yer verildi.

Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Hulusi Akar, yayımladığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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