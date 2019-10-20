  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi

Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi!

Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
Gündem

Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir şehit haberi daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli'de çıkan çatışmada ağır yaralanan bir Mehmetçik'in şehit olduğunu açıkladı.

2019-10-20 11:53:00 - 2019-10-20 12:23:19
Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir şehit haberi daha!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler
Gündem

Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övdü dizilen sözde bir türküde "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözleriyl..
En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı
Gündem

En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kayseri'ye ziyaret düzenlemesine ili..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23