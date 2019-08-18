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Şemdinli’de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:02
Şemdinli’de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, Çatalca köyü bölgesinde teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı.


Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:02
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