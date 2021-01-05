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Yerel Şemdinli'de minibüs dereye uçtu: Yaralılar var
Yerel

Şemdinli'de minibüs dereye uçtu: Yaralılar var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye uçtu. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:00:00 -
Şemdinli'de minibüs dereye uçtu: Yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tekeli köyünde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan kişi ise Van Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

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