Şemdinli'de minibüs dereye uçtu: Yaralılar var
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye uçtu. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tekeli köyünde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan kişi ise Van Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine sevk edildi.