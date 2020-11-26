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Aktüel Şemdinli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Şemdinli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:43:13 -
Şemdinli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, kar nedeniyle beyaza büründü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Beyaza bürünen ilçede karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Sabir Atmaca, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "İlçemiz karla birlikte beyaza büründü. Havalar soğumaya başladı. İnşallah bu süreç ülkemize sağlık sıhhat getirir ve koronavirüsü bitirir. Kar, memleketimize yakışıyor." dedi.

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