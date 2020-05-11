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Aktüel

Şemdinli’de berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:33:18 -
Şemdinli’de berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.


Kuaför ve berberlerin yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile ya da sırada bekleterek içeri aldıkları gözlendi. Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde koltuk sayılarının azaltıldığı salonlarda müşteriler arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat edilirken, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek işletmelerde çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven taktığı görüldü.


Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin; berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek çalışanları alınacak önlemler konusunda uyarıda bulundu. Tekin, çalışanlara dezenfekte, maske, eldiven hediye etti.


Kuaför malzemesi satan bir esnaf ise bütün kuaförlere tek kullanımlık örtü hediye etti.

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