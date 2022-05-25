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Siyaset Semazenler bile böyle dönmüyor! Maşallah sayın vekil
Siyaset

Semazenler bile böyle dönmüyor! Maşallah sayın vekil

İYİ Parti yönetimini topa tutarak Ümit Özdağ'la birlikte istifa edip Zafer Partisi'ni kuran İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geri dönüyor. Koncuk, geçtiğimiz günlerde "Bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek Zafer Partisi'nden istifa etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:45:00 -
Semazenler bile böyle dönmüyor! Maşallah sayın vekil

İYİ Parti'den milletvekili seçildikten sonra başkanlık divanında da görev alan ve bir süre sonra istifa ederek Zafer Partisi'nin kurucuları arasında bulunan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye dönme kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine yapılan görüşmede Koncuk, yeniden İYİ Parti rozeti takmaya karar verdi. İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı, İsmail Koncuk'un katılmasıyla birlikte 37 olacak.

 

 

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