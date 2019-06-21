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Sema Maraşlı: KADEM üzerine dikildiği ayakların altında kalacak

Türkiye’de “Aile Yapısı”nın korunması için verdiği mücadele ile tanınan Davranış Bilimleri Uzmanı Yazar Sema Maraşlı, Feminist ideolojiye hizmet etmekle eleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’e tepki gösterdi ve “KADEM kurucusu Sare Aydın bence başkanlığa oynuyor. KADEM başkanlığından milletvekilliğine geçti oradan devlet başkanlığına gidebilir. Bu kadının tuhaf bir hırsı var.” mesajını paylaştı.

21 Haziran 2019 Cuma 20:19
Sema Maraşlı: KADEM üzerine dikildiği ayakların altında kalacak

 Yusuf Bekir Subaşıoğlu  Ankara 

Nafaka zulmünü destekleyen açıklamalarıyla muhafazakar kesimin tepkilerine hedef olan KADEM, Yazar Sema Maraşlı tarafından da sıklıkla eleştiriliyordu. Maraşlı bugün Twitter’dan paylaştığı bir mesajla ilginç bir konuyu dile getirdi. Maraşlı mesajında, “‘Başörtülü başkan olabilir’ dedim ama başı açık olma ihtimali de yüksek. KADEM kurucusu Sare Aydın bence başkanlığa oynuyor. KADEM başkanlığından milletvekilliğine geçti oradan devlet başkanlığına gidebilir. Bu kadının tuhaf bir hırsı var.” ifadelerini kullandı.

“Erkeklerin maruz kaldığı sinsi şiddet görmezden geliniyor”

Daha önce “KADEM, söylemleriyle İslam düşmanı kadın dernekleriyle yarışıyor. AK Parti’yi feminist kadınlar bitirecek” şeklinde çarpıcı yorumlarda bulunan Sema Maraşlı, sosyal medyadan şöyle değerlendirmelerde bulundu:

“Kızların sayısı erkekleri geçtiği için çok mutlular. Hani eşitlikten dem vuruyorlardı eşitlik bozulmuş onlar çok mutlular. Şimdi bu utandıran kadının kocası ‘karısına köle olmaktan bıkıp’ boşanacak olsa kadın diyecek ki ‘yıllarımı yedin, tazminat ver, nafaka ver…’ Erkeklerin maruz kaldığı sinsi şiddeti pek çok kişi görmezden geliyor. Vicdanlar mı kör olmuş ne?

“KADEM üzerine dikildiği ayakların altında kalacak”

Yazar Sema Maraşlı, KADEM’e yönelik eleştirilerini şöyle tamamladı:

“KADEM ayaklarını haksız nafakaya destek, İstanbul sözleşmesi ve 6284 gibi kanunları savunarak ve erkekleri ötekileştirerek, haksızlık üzerine kurdu. KADEM üzerine dikildiği bu ayakların altında kalacak büyük ihtimal.”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:19
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. KADEM
  5. Nafaka zulmü
  6. Sema Maraşlı
  7. feminist
  8. feminizm

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