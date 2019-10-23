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Selvi'den kritik uyarı: Putin bunu yaparsa çok tehlikeli olur!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Putin arasında dün Soçi'de varılan mutabakata ilişkin " Putin’in açıklamalarından, Esad’ın gölgesinin ve Kürtlerin ruhunun o salonda dolaştığı sonucu çıkardım. Çünkü Putin, Kürtlere özel bir vurgu yaptı... Bu da gösteriyor ki, Putin, bundan sonra Kürt kartını güçlü bir şekilde kullanacak. Buradaki asıl sorun, Kürt denilince kimi muhatap alacağı olacak. PKK-YPG’yi alırsa tehlikeli olur." yorumunu yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
Selvi'den kritik uyarı: Putin bunu yaparsa çok tehlikeli olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla varılan 120 saatlik ateşkesin sona ermesine saatler kala Soçi’de biraraya geldi. Beş saatten fazla süren görüşme sonrasında iki lider, Türkiye ve Rusya güçlerinin 23 Ekim Çarşamba günü öğle 12 itibarıyla 150 saat sürecek devriyeye başlayacaklarını açıkladı.

"Kürt kartını güçlü bir şekilde kullanacak"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşme sonrası kameralar kaşısına çıkan iki liderin açıklamalarını "Suriye’de nasıl bir süreç başladı?" başlığıyla köşesinde kaleme aldı. Selvi mutabakata ilişkin "Yeni Suriye sürecini de başlatmış oldular. 8 yıl iç savaş yaşayan Suriye’de tarihi bir sürece giriliyor. Bir anlamda normalleşmenin ayak sesleri duyuluyor. Bu süreçte belli ki Türkiye ile Rusya işbirliği içinde olacak. " yorumunda bulundu.

"Putin PKK/YPG'yi muhatap alırsa tehlikeli olur"

Rusya'nın bundan sonraki tavrına ilişkin de tespitlerde bulunan Selvi "Putin’in açıklamalarından, Esad’ın gölgesinin ve Kürtlerin ruhunun o salonda dolaştığı sonucu çıkardım. Çünkü Putin, Kürtlere özel bir vurgu yaptı. “Suriye hükümeti ile Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler arasında geniş kapsamlı bir diyaloğun başlaması gerekir” dedi. Bu da gösteriyor ki, Putin, bundan sonra Kürt kartını güçlü bir şekilde kullanacak. Buradaki asıl sorun, Kürt denilince kimi muhatap alacağı olacak. PKK-YPG’yi alırsa tehlikeli olur." diye yazdı.

"Bundan sonra da birlikte karar alacaklar"

Putin'in Şam yönetimiyle Türkiye'yi yakınlaştıma çabalarına ilişkin açıklamalarına yer veren Selvi, Erdoğan'ın “Putin’le vardığımız mutabakatın Suriye’de yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum” karşılığını verdiğini bunun da iki liderin bundan sonra da Suriye’nin kaderini etkileyecek kararlara imza atmaya devam edeceği izlenimini verdiğini söyledi.

Kamışlı ayrıntısı

Erdoğan Soçi’deki kritik zirvede, 150 saat içinde YPG’liler ve silahlarının sınırın 30 km dışına çıkarılacağı ve bu süre sona erdiğinde de sınırın 10 km derinliğinde Türk - Rus devriyeleri başlayacağını vurguladı. Kürt nüfusun yoğunlukla yaşadığı Kamışlı kentinin, bu devriye kapsamının dışında bırakılacağı belirtildi. Selvi bu konuya ilişkin de yaşanan kafa karışıklığının İletişim Başkanlığı tarafından giderildiğini yazdı.

Belli ki Rusya’nın talebiyle Kamışlı konusunda özel bir durum oluşmuş. Ancak İletişim Başkanlığı tarafından daha sonra geçilen mesajla bu konudaki karışıklık giderilmiş oldu. 10 kilometrelik hattaki Türk-Rus ortak devriyesinin Kamışlı’nın üstünden Irak’a kadar olan hattı kapsadığı belirtildi.

Selvi yazısının devamında  "Türkiye açısından kritik bir nokta da Münbiç konusuydu. Hatta ABD ile yaşadığımız sürtüşme Münbiç’teki YPG varlığı nedeniyle başlamıştı. 150 saatin sonunda YPG’liler, Tel Rıfat ve Münbiç’ten de çekilecekler." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:59
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin
  3. Abdulkadir Selvi
  4. Abdulkadir selvi yazıları

YORUM YAZ

  • Gerçek adaletGerçek adalet11 sa önce
    Umarım endişelerini dile getirdiği için Selvi de ağır hakaretlere maruz kalmaz. Benzer endişeleri dile getiren temel karamollaoğlu na ağır hakaretler vatan haini diyenlerin hissiyatını merak ettim. Onların doğruları kişiye göre değişiyor mu?
  • MesutMesut19 sa önce
    Silah sanyimiziACİLENdahadageliştirmeliyiz 

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