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Gündem Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu
Gündem

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-05 02:04:00 -

CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik tepkisi damga vurdu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra tokalaşmak için yanına gelen Özgür Özel'e, "Özgür bey bağırmanız hoş değil diyerek tepki gösterdi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarışıyor. İlginç anlara sahne olan kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

"Özgür bey bağırmanız hoş değil"

Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkıp, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan olayda Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.

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