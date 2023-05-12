Selvi Kılıçdaroğlu eşinin HDP'li dostlarının sloganlarına zafer işareti ile karşılık verdi!
DHKP-C'li terörist Dilek Doğan’ın cenazesine katıldığı ortaya çıkan ve devlet aleyhine sloganlar atılırken terör sempatizanlarıyla omuz omuza acı paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara’daki mitingden sonra da HDP'lileri zafer işareti ile selamladı.
Türkiye 14 Mayıs tarihinde önemli bir seçime imza atacak.
Bir yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı üyeleri yer alırken diğer yandan da 7'den 70'e tüm muhalefet Erdoğan'ı devirmek için mücadele veriyor.
Millet İttifakı'nın üyelerinden terör sevici HDP'lilerin de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamalarından sonra, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da HDP'liler tarafından atılan skandal sloganlara zafer işareti ile cevap verdi.
Dilek Doğan adlı kadın teröristin cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere zafer işareti ile karşılık vermesi tepkileri de beraberinde getirdi.
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