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Dünya Selman Esad ile anlaşma yolunda
Dünya

Selman Esad ile anlaşma yolunda

İran ve Suriye ile paralel görüşmeler yürüten Riyad, uzun süre devirmeye çalıştığı Esad yönetimi ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeye yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:04:00 - 2021-06-08 19:06:41
Selman Esad ile anlaşma yolunda

Münübe Yılmaz

İran ve Suriye ile paralel görüşmeler yürüten Riyad, uzun süre devirmeye çalıştığı Esad yönetimi ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeye yaklaştı. Al Jazeera'ye göre, Suriye'deki İran varlığının sona ermesi için uğraşan Suudi yönetimi Esad'la diplomatik normalleşme anlaşması yapabilir.  Al Jazeera'ya açıklama yapan Suudi Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Genel İstihbarat Direktörlüğü ile yakın ilişkileri olan Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili "Suudi hanedanlığında siyasi hava değişti, kraliyetin pek çok üst düzey üyesi, özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) Esad ile yeniden muhatap olmak için can atıyor" ifadesinde bulundu. Al Jazeera, konunun hassasiyetinden ötürü isminin açıklanmasını istemeyen yetkilinin "Zamanlar değişti, Arap Baharı tarih oldu ve bölge yeni jeopolitik karakteristikleri olan yeni bir geleceğe geçiş yapıyor tavrı ağır basıyor" dediğini ve Arabistan ile Suriye arasında kurulabilecek ilişkilerin sinyallerini verdiğini aktardı. “Prens Selman ekibine Esad'a, rejim değişikliği istemediğine dair güvence sunmaları ve kardeş Arap ulusu olarak Suriye'nin Suudi Arabistan'a yakın olması gerektiğini vurgulamaları konusunda özel talimat verdi" diyen Suriyeli yetkilinin, "Bu, Riyad'ın İran'ın kazanması için büyük yatırım yaptığı tarafı tanıdığı ve gerçekliğe meydan okumaya çalışmayacağına dair Tahran'a verdiği net sinyal" ifadesinde bulunduğu kaydedildi. Suriye ve Arabistan arasındaki ilişki Mayıs başında Suudi kraliyetinin Genel İstihbarat Başkanı Halid Humaydan’ın başkanlığında bir heyetin  Şam'a gitmesi ve yine aynı ay içerisinde Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rıdvan Moritini’nin Riyad'ı ziyaretinin sonrasında, Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Buseyna Saban'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşebileceğine dair açıklama yapması ile gündeme gelmişti.

 

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