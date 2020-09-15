Selin vurduğu Sudanlılar uzanacak yardım elini bekliyor

HARTUM (AA) - ABBAS M. IDRIS - Sudan'ın farklı bölgelerinde hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu evleri su altında kalan ve yıkılan aileler, uzanacak yardım elini bekliyor.

Sudan’ın başkenti Hartum ile Umdurman kentinde etkili olan kuvvetli yağışların neden olduğu sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve su taşkınları nedeniyle evleri hasar gören Umdurman'ın Salha bölgesindeki El-Giya köyü sakinleri, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Nil Nehri'nin taşması sonucu neredeyse tamamen sular altında kalan El-Giya köyü sakinleri, canlarını zor kurtardıkları sel gecesi yaşadıklarını ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Mecdi El-Abdin Babikir, "Gece saat 2 sularında çok şiddetli yağmur yağdı. Yükselen Nil suları bir anda evimizin etrafını sardı. Ailemi alıp dışarıya koşarken ev yerle bir oldu. Komşularda barınıyoruz sağ olsunlar. Henüz yardım ulaşmadı buraya. Evimizi yeniden yapabilmek için destek bekliyoruz. " diye konuştu.

Abdullah Ahmed Ismail, "Ne hükümet ne de herhangi bir taraftan bir yardım ulaştı. Sinekler ve kanalizasyon suyu en büyük sorunumuz. Bu sıkıntımızın giderilmesini bekliyoruz." dedi.

El-Ved Anaokulu öğretmeni Fethiye Mahmud, "Evsiz, aç, susuz, kalmak zorumuza gitmiyor. Acı veren yetkililerin ilgisizliği. Çocuklarımızın okulu da yıkıldı. Bari onları eğitimsiz bırakmayalım." ifadesini kullandı.

Ayşe Ömer, evleri Nil suları altında kaldığı için çocuklarıyla babasının evine sığındığını anlatırken, Nefise Eyyüb de evinden geriye kalan duvarı göstererek, "Her şeyimizi kaybettik. 3 hafta öylece geçiverdi. Artık yorulduk, hayır severlerin desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

- Sel ve taşkınlarda 114 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 114 kişi hayatını kaybetti.

Seller nedeniyle 54 kişi yaralandı, 80 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Taşkınlarda 40 bin dönümden fazla tarım alanı da zarar gördü.



Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, geçen hafta cumartesi sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.







