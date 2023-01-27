Selin Ciğerci 'evlat edindim' dedi, Bakanlık yalanladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'

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Eşcinsel sapkın Selin Ciğerci'nin, eski eşi Gökhan Çıra ile evlatlık çocuk edindiğini açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Ciğerci, sosyal medya hesabından, "Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum. Eski eşimle barışma gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman eski eşim gelip görebilecek. İsmi 'Saadet Selenay Çıra'. Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var." paylaşımı yaptı.

Bakanlık iddiayı yalanladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin açıklamasını yalanladı.

Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selin Ciğerci hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.