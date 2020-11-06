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Aktüel Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında karar
Aktüel

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında karar

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan bir sanık 15 yıl, 23 sanık ise 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:09:54 -
Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, bir sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 15 yıl, 23 sanık ise aynı suçdan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonlarda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Yargıtayın bozma kararı doğrultusunda yapılan duruşmada, sanıklara son sözünü soran mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık Erhan Atabey'i "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 15 yıl, 23 sanığı da aynı suçdan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.

Daha önce beraat kararı verilen 61 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı veren mahkeme, tutuklu kaldıkları süre, dosyanın temyiz edilmesi halinde Yargıtayda geçecek süre, tutuklamanın bir tedbir oluşu ve bu aşamadan sonra tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle de karşılanabilecek olması hususlarını dikkate alarak 14 sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme Başkanı, karara muhalefet şerhi koydu.

Başkan şerhinde, 17 sanığın işledikleri fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri ve bu hatanın sanıkların kusurluluğunu ortadan kaldırdığı anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerektiği kanaatinde olduğundan bu sanıkların mahkumiyeti yönündeki çoğunluk görüşüne iştirak etmediği belirtildi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti, dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ı konutundan almaya giden 3 yüzbaşının "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle Ali Demirci'ye 14 yıl, Mehmet Kambur'a 11 yıl 8 ay ile Servet Demir ve Emre Ersan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Öte yandan sanıklardan Feyzullah Şahan'ın "sivil imam" olduğu iddiasına ilişkin bir delil tespit edilemediğini belirten mahkeme heyeti, sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aralarında 2 yarbay, bir üsteğmen, 4 astsubay ve 10 uzman çavuşun bulunduğu 77 sanık ise tüm suçlardan beraat etmişti.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bazı sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmaları ve beraat kararı verilen 60 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğinden yerel mahkemenin hükmünü bozmuştu.

Daire, diğer sanıkların cezalarını onayarak, bu sanıklar açısından dosyayı mahkemesine göndermişti.



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