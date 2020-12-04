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Aktüel Selimiye Camisi cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
Aktüel

Selimiye Camisi cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

Her namaz vakti sonrası görevlilerce ilaçlanan camiler cuma namazı öncesi de İl Özel İdaresi ekiplerince dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:27:05 -
Selimiye Camisi cuma namazı öncesi dezenfekte edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de cuma namazında cemaatin en çok tercih ettiği ibadethanelerin başında gelen Selimiye Camisi dezenfekte edildi.

Cami cemaatinin havaların soğumasıyla avlularda namaz kılamadığı Edirne'de cami içleri hem görevliler hem de ekiplerce dezenfekte ediliyor.

Edirnelilerin cuma namazı için en çok tercih ettiği Selimiye Camisi, İl Özel İdaresi ekibince dezenfekte edildi.

Cami görevlilerinin de temizlik işlerini tamamladığı Selimiye'de daha öncede fiziki mesafe kuralı uyarınca secde edilecek alanlar işaretlenmişti.

-"Camiler her gün ilaçlanıyor"

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının devam ettiğini hatırlatarak tedbirlerin üst düzey devam ettirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Camilerin her gün ilaçlandığına vurgu yapan Serenli, "Camimiz gerek Valiliğimiz gerekse bizler tarafından her gün ilaçlanıyor. Cami girişlerinde el dezenfektanlarımız bulunmakta maskesi olmayanlar camiye giremiyorlar." dedi.

Serenli, herkesin sağlığını düşünmek zorunda olduklarını ibadetin güzel olduğunu ancak sağlık olmadığı takdirde ibadetin de olamayacağını belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının da camilerin dezenfeksiyonu için iyi bir fırsat olacağının altını çizen Serenli, "Camilerimizi en dip köşelere kadar temizlik ve dezenfekte çalışması programlıyoruz" dedi.

Olağanüstü anlardan geçildiğini ifade eden Serenli, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde kişilerin evlerinde namazlarını kılabileceklerini, aileleriyle cemaat yapabileceklerini kaydetti.



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