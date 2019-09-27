Selim Kotil deprem konuşması | Selim Kotil kimdir? Selim Kotil hayatı

İstanbul'da dün vuku bulan depremlerin ardından, 31 Mart yerel seçimlerinde BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı olan Selim Kotil'in seçim döneminde deprem ile ilgili yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Selim Kotil'in GSM operatörleri ile ilgili söylediklerinin aylar sonra yaşanması dikkatleri üzerine çekti. Peki Selim Kotil kimdir? Selim Kotil kaç yaşında ve nereli? İşte Selim Kotil'in hayatı...

Selim Kotil kimdir?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğan Selim Kotil Rizelidir. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun oldu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil'in de yeğenidir. İyi derecede İngilizce bilen Kotil, evli ve 4 çocuk babasıdır.

31 Mart seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Adayı olmuştur.

Selim Kotil ne demişti?

Büyük depremde baz istasyonları zarar görünce ne yapılacak? Kurtarma operasyonuna katılan ekip birbiriyle nasıl bağlantı kuracak?

GSM operatörleri ne yapabilir? Depremde açılar değişince fiber hatlar kopar, ihtimaller dahilinde bu. Bizim bir uydumuz var. TÜRKSAT uydumuzdan milli operatör kurulmalı ve yedeklemeler buradan yapılmalı. Özel sektör milyonlarca dolar yatırım yapıp, yüz binlerce kişinin aynı anda iletişim kurmasını sağlamaz.

Kamu kurumlarında kritik iletişim için bir alt yapı kurulmalı. Mobil baz istasyonlarıyla uydudan haberleşme alt yapısına en erken vakitte geçilmelidir.