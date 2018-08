Seleznyov'dan çok konuşulacak Galatasaray çıkışı!

Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü futbolcusu Yevhen Seleznyov, Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

''HER ZAMAN BENİM HAYALİMDİ''

Galatasaray taraftarlarının 33 yaşındaki Ukraynalı golcüye gönderdiği ''Come to Galatasaray'' mesajların ardından Seleznyov, ''Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon olacak.'' paylaşımında bulundu.

Yevhen Seleznyov, geçen sezon başı da Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti.