0553 313 94 23

Seleznov, Malaga'ya transfer oldu

10 Ocak 2019 Perşembe 16:48
Seleznov, Malaga'ya transfer oldu

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:48
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG
  3. Yevgen Seleznov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir cinayeti İslamlaştırmak ve Türkleştirmek
    1. Bir cinayeti İslamlaştırmak ve..
    2. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    3. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    4. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    5. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    6. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    7. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    8. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    9. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    10. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    11. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    12. ÖKK darbe girişimi davası
    13. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    14. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    15. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    16. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    17. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    18. İDO seferleri iptal edildi!
    19. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    20. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye