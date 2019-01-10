Seleznov, Malaga'ya transfer oldu

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.