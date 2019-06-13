Selendi’de ’Sıfır atık’ projesi Sıfır atık projesi kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesindeki kurum ve kuruluşlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Sıfır atık projesi kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesindeki kurum ve kuruluşlara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak tarafından Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından kurumlara Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından temin edilen ve İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, iç mekan geri dönüşüm kutusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mavi (Kağıt, Plastik, Cam, Metal) geri dönüşüm kutusu, Gri (Geri dönüşmeyen atıklar) geri dönüşüm kutusu dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.