Selendi Belediye Meclisi son toplantısını yaptı

Selendi Belediye Meclisi, son toplantısını Başkan vekili Ahmet Akşehirlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Selendi Belediye Meclisinin 15 üyesinden 11’inin katıldığı toplantıda 1 gündem maddesi görüşülürken başta Belediye Başkan vekili Ahmet Akşehirlioğlu olmak üzere belediye meclisinde grubu bulunan AK Parti, MHP ve CHP grup başkanları dönemin son toplantısı olması dolayısıyla birer konuşma gerçekleştirdi.

Gündem maddesi olarak ilçeye bağlı Kabaklar Mahallesinde yapılacak olan 2-B kadastro uygulaması için 6 adet bilirkişi seçilmesi oy birliği ile karara bağlandı. Başkan Vekili Ahmet Akşehirlioğlu, "2014 yılının mart ayından itibaren başlamış olduğumuz görev ile birlikte şehrimizin güzelleşmesi ve gelişmesi adına hep birlikte mesai harcadık. Bu çalışmalarda bazı zaman bir birimizi kırmış olabiliriz ancak bu şahsi mesele değil hepsi Selendi için olmuştur. Bu nedenle hepiniz hakkınızı helal edin." dedi.

AK Parti Grubu adına bir konuşma yapan ve aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Dursun Kıvrak, "Zaman su gibi akıp geçti. 5 yıl içinde aldığımız kararlara genellikle oy birliği içinde alınmıştır. Hepimizin tek gayesi Selendi olmuştur. Kalbini kırdığımız arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizden yana helal olsun." diye konuştu.

CHP’li Mehmet Karataş ise şunları söyledi: "Burada 5 yılımız geçti. Alışmıştık sizlerden ayrılmak kolay değil."

Konuşmacılar 31 Mart seçimlerinde seçilecek olan yeni meclis üyelerine de başarılar dileyerek, topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.