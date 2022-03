Selena Gomez kimdir? Selena Gomez nereli kaç yaşında? Selena Gomez hayatı, biyografisi

Selena Gomez kimdir? Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıc Selena Gomez, ailesinin tek çocuğudur. Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.

2004 yılında Disney Channel tarafından ortayya çıkartıldı ve kariyerinde yükseliş de başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008’de ise solisti olduğe grubunu kurarak müzik kariyerine başladı.

Televizyon filmlerinde de rol alan Selena Ekim 2007’den itibaren Disney Channel için Wizards of Waverly Place’te Alex Russo karakterini canlandırdı.

Selana’nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişlemiştir; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

Türkiye’de gösterime giren son filmi Bahar Tatili (Spring Breakers) oldu. Ayrıca hazırlıklarını tamamladığı solo albümünün ilk single’ı Come & Get It, Nisan 2013’te yayınlandı. Stars Dance adını taşıyan albümün 2013 yazında piyasaya çıktı.