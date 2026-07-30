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Kadın - Aile Sele zeytini nasıl yapılır? Problem var diyenler... O kadar kolay ki: Sonra karıştırarak üstü kapalı saklayın
Kadın - Aile

Sele zeytini nasıl yapılır? Problem var diyenler... O kadar kolay ki: Sonra karıştırarak üstü kapalı saklayın

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Sele zeytini nasıl yapılır? Problem var diyenler... O kadar kolay ki: Sonra karıştırarak üstü kapalı saklayın

Tam ölçülerinde yaparsanız zeytinimiz harika oluyor. Afiyet olsun. Ev yapımı sele zeytini; iyice yıkanıp kurutulan siyah zeytinlerin, iri salamura tuzuyla kat kat hava alabilen bez torba, sele veya uygun bir kapta acı suyunu akıtarak dinlendirilmesiyle yapılır. "Problem oluşuyor" denilen durumlar genelde küflenme, ezilme veya acılığın gitmemesidir.

Tam ölçülerinde yaparsanız zeytinimiz harika oluyor. Afiyet olsun. Edremit (Ayvalık) ve Edincik bölgelerinde yetişen zeytinler de geleneksel sele üretiminde öne çıkan diğer değerli isimlerinden birisidir. Türkiye'nin sele zeytini tedarikini veya ihracatını çeşitlerle küresel pazarda güçlü bir tedarikçi konumunu sürdürmektedir.. Problem var diyenlere işte çözüm. Bidonda kapalı suyuyla uzun süre saklayabilirsiniz.

Malzemeler;

3 kilo siyah zeytin.
1 çay bardağı turşuluk tuz.
1 çay bardağı şeker

Yapılışı:

3 kilo zeytinimizi yıkayıp kurutuyoruz (dalından temiz toplanmışsa yıkamadan daha iyi oluyor). 5 litrelik su bidonu tam 3 kilo zeytin alıyor. Bidonumuza zeytinlerimizi dolduruyoruz. Üzerine 1 çay bardağı tuzunu ve 1 çay bardağı şekerini koyuyoruz. Arka balkonumuza koyup gelip gittikçe çeviriyoruz. Zeytinlerimizin tuzu eridikçe rengi açılacak merak etmeyin. En erken 1 ayda olacaktır. 1-1,5 ay sonra kapağını açıp tadına bakın. Mutlaka olmuştur.

KOLAY YAPILIŞI...

Tatlandıysa bidondan çıkarıp iyice yıkıyoruz. Sofra bezi serdiğimiz bir tepsiye döküyoruz. Arasıra karıştırarak 2-3 gün kadar bekletiyoruz. Bu zeytinlerimizin kurumasını ve siyah renginin tekrar oluşmasını sağlayacak. Kavanozumuza doldurup, bol zeytinyağı koyup içinden yemeğe başlıyoruz. Tabağa yiyecek kadarını koyup limon dilimleriyle, kekik, pul biber nasıl seviyorsak karıştırıp afiyetle yiyoruz. Zeytinlerimizin yiyeceğimiz kadarını kurutup yağlayalım. Bidonda kapalı suyuyla uzun süre saklayabilirsiniz.

 

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