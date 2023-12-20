Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek

Somali Afet Yönetim Ajansı'na (SoDMA) göre, Somali genelinde şiddetli yağmur ve sellerden etkilenen insan sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı. Ülkede, 1 milyondan fazla kişi farklı noktalara göç etti ve 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok bölgede su baskınları rapor edilirken, su kaynaklı hastalıkların yayılması ihtimaline ilişkin endişeler de artıyor.

Somali’nin yanı sıra Kenya, Etiyopya ve Tanzanya’da da yoğun yağışlar sebebiyle seller yaşandı. Afrika Boynuzu olarak ifade edilen bölgede, milyonlarca kişi seller sebebiyle ihtiyaç sahibi durumunda.

3 farklı şehirde yardım çalışması

Somali’deki selden etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, Somali Afet Yönetim Ajansı (SoDMA) ile koordineli olarak Balcad ve Afmadow şehirlerinde 300 aileye gıda paketi, 250 aileye hijyen paketi ve 250 aileye de içerisinde tabak, bıçak, tencere, çaydanlık, çadır muşambası, hasır, battaniye ve sineklik gibi malzemelerin bulunduğu gıda dışı yardım malzemeleri dağıttı.

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Vakıf tarafından ayrıca, Bardhere şehrinde 50 aileye gıda paketi, 50 aileye hijyen paketi ve 50 aileye de gıda dışı yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

Destek olmak için

Somali’ye ve sel yaşanan diğer Afrika ülkelerine İHH aracılığıyla destek olmak isteyen kişiler, İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına yardım göndermek istediği ülkenin adıyla beraber sel yazarak (örneğin SOMALİ SEL) istediği tutarda yardım edebiliyor.