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Selde yok, depremde yok, metrobüs çilesinde yok... Ekrem İmamoğlu senin görevin ne?

Seçim öncesi 'Her şey güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olmasının ardından gezileriyle gündemi meşgul ediyor. İstanbullular metrobüs çilesi çekerken İmamoğlu, Paris'te turluyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
Selde yok, depremde yok, metrobüs çilesinde yok... Ekrem İmamoğlu senin görevin ne?

 yeniakit.com.tr  Seçim öncesi "Her şey güzel olacak" vaadinde bulunan İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından da "Çalışacağız ve başaracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Allah şahit çok çalışacağım. Benimle gurur duyacağınız işler yapacağım" diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbullular metrobüs duraklarında çile çekerken Paris'te geziyor.

Seçildiği günden itiraberen skandallarla gündemi meşgul eden CHP'li İmamoğlu'nun Fransa'nın başkenti Paris'e gitmesi tepkilerin şiddetlenmesine neden oldu.

İstanbul’u sel vurdu, Bodrum’a koştu

İstanbul'u vuran sel felaketinde İBB'nin ihmalleri ve önlem almaması konuşulurken İmamoğlu, yoğun tepkiler üzerine yarıda kestiği Bodrum tatiline devam etmek için İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a geri dönmüştü.

Doğal afetin ardından hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını vurgulayan vatandaşlar, yardım gelmediğini belirterek Ekrem İmamoğlu'n tepki göstermişti. İstanbul'da su baskınlarının yaşandığı sırada tatilde olan İmamoğlu ise hayal kırıklığı yaşayan esnafın karşısında sessiz kalmıştı.

Deprem toplantısına da katılmadı 

İstanbul'da meydana 5,8 büyüklüğündeki depreme de kayıtsız kalan ve AFAD'da yapılan toplantıya katılmayan İmamoğlu üstüne bir de toplantıya katılmadığını iddia etmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu Bu hareketi İstanbulluları ne kadar umursadığını bir kez daha gözler önüne sermişti.

Vatandaş metrobüs çilesinde İmamoğlu Paris'te

İsraf yapıldığı algısı oluşturarak vatandaşın gözünü boyamaya çalışan İmamoğlu, metrobüs sefer sayılarını da azaltarak kendi aklınca tasarruf yapmaya çalıştı.

Sefer sayısının azalması nedeniyle duraklarda insan seli oluşurken vatandaşlar duruma isyan etti. Söz konusu gezmek olunca asla taviz vermeyen İmamoğlu'nun İstanbul kaynarken Fransa'ya gitmesi ise büyük tepkiyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:24
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

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