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Gündem Selde yıkılmıştı! Yenisinin yapılması için çalışmalar başladı
Gündem

Selde yıkılmıştı! Yenisinin yapılması için çalışmalar başladı

Giresun'da yaşanan selde yıkılan Üçtepe Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:57:00 -
Selde yıkılmıştı! Yenisinin yapılması için çalışmalar başladı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 22 Ağustos tarihinde yaşanan selde -Alucra yolu üzerindeki Üçtepe Köprüsü yıkılmıştı. Yıkılan köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı.

Menfezler yerleştirildi, çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşımın tekrardan sağlanması için çalışmalara başladı. Bölgeye ekipler tarafından ulaşımın geçici olarak sağlanabilmesi için menfezler yerleştirilerek üzeri toprakla dolduruldu. Ekiplerin çalışmasından sonra yol ulaşıma açıldı.

Vatandaşlarda büyük heyecan

Ulaşımın başlamasını bekleyen vatandaşların da büyük heyecan yaşadığı görüldü.

Vali Sonel çalışmaları yerinde izledi

Çalışmaları yerinde takip eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilk geçişi yapan araç sürücüsü ve yolcuları el sallayarak uğurladı.

Bakan Karaismailoğlu talimat verdi! 45 metrelik yeni köprü geliyor

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla kalıcı ve köklü çözüm bulunması kapsamında yaklaşık 45 metrelik yeni köprü yapılması için proje çalışması tamamlandı.

Köprünün tekrardan inşa edilmesi için karayolları ekipleri çalışmaya başladı.

Ne olmuştu?

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yağışların ardından sel felaketi meydana gelmiş, bu selden en fazla zararı Yağlıdere, Dereli, Doğankent, Güce ve Espiye ilçeleri görmüştü. Selde araçlar yollarda sürüklenmiş, istinat duvarları ise çökmüştü. Sağanak yağış birçok yerde su baskınlarına ve hasara neden olmuştu.

Sel bölgesinden objektiflere bir çok acı kare kameralara yansımıştı.

Giresun'daki selde 10 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 6 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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