Son dönemde sel ve heyelan haberleri peş peşe gelmeye başladı. Önümüzdeki günler için de Doğu Karadeniz bölgesi için uyarılar yapıldı. Sel sebebiyle evleri, işyerleri hasar görenler ise destek ödemesi yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Selde evi eşyaları zarar görenlere destek var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda selden etkilenen Düzce, Rize ve Artvin’de vergilerin erteleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaşımında eşya zararlarının karşılanması için vatandaşlara destek sağlayacakları bilgisi yer aldı.