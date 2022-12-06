Selçuklu’da sağlığa yatırım sürüyor

Selçuklu’ya yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağının müjdesini veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ya da sağlık kabinleri kazandırarak hemşerilerimizin bu alandaki ihtiyacını hızla bir şekilde gideriyoruz. Hocacihan, Yazır ve Kılıçarslan Mahallerimizde Aile Sağlığı Merkezlerimizin açılışlarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Yapımında artık sona geldiğimiz Bedir Aile Sağlığı Merkezimizi de ilerleyen günlerde inşallah hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hayırsever vatandaşlarımızla kısa süre önce imzalamış olduğumuz protokollere istinaden Yazır, Dumlupınar, Feritpaşa, Buhara ve Ardıçlı Mahallerimizde yapılacak Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için de çalışmalarımıza başladık. Diğer taraftan Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu projemizi de inşallah en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Yapımı devam eden, inşasını hayırsever Adem Küçükkara’nın üstlendiği Hüsamettin Çelebi Mahallesi Şehit Yaşar Nuri Küçükara Aile Sağlığı Merkezi ile Selçuklumuzda belediyemizin katkısıyla yapılan Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı da 22’ye yükselmiş olacak. Ben hayırseverimize bu değerli hizmetinden ötürü özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün hemşehrilerimizi, bütün vatandaşlarımızı da özellikle sağlık alanındaki yatırımlarda hayırsever olmaya davet ediyorum” dedi.