Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı kadınların elinde

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine ait olan kağıt rölyef sanatı kadınlar ilgi gösteriyor. Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kağıt rölyef kursuna katılan kadınlar, aylar süren öğrenme aşamasının ardından bir birinden güzel tablolar ortaya koyuyor. Büyük bir sevgi ve istekle yapılan kağıt rölyef tablolar, kimisi tarafından satışa sunuluyor, kimisi ise kendi çocuğu gibi evinde muhafaza ediyor.

Halk Eğitim Merkezi’nde açmış oldukları kağıt rölyef kursuna genellikle katılımın bayanlardan oluştuğunu belirten rölyef eğitimini Pınar Demir, bayanların el becerilerinin gelişmekte olduğunu, kurslarda bunu hobi edinip sosyalleştiklerini aktardı. Demir, “Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarları tarafından günümüze kadar gelen bir sanattır. Ahşap rölyef, kağıt rölyef, alüminyum rölyef olarak çeşitleri de bulunmaktadır. Yüzey üzerinde alçaltma ve yükseltme yaparak kağıt üzerinde şekiller çıkartmaktayız. Tabloları oluşturuyoruz. Çalışmalarımızda perspektif önemlidir. Bize çalışmalarımızda hazır kağıtlar gelir. Amerikan Bristol kağıtlardır. Kağıtlarda her defasında farklı katını keserek aralarına soğuk silikon ve maket kartonu yerleştiriyor. Perspektife uygun bir şekilde kesim yapıp yapıştırıyoruz. Birkaç ay düzenli gelmeleri lazım çünkü kratüer bıçakları kullanıyoruz. Kullandığımız bıçaklarda da el becerisi çok önemli çalışarak daha fazla elleri becerisi kazanıyorlar” dedi.

“Tabloların fiyatları ebatlarına göre 500-2 bin 500 arası

Ortalama en küçük bir tablonun fiyatının 500-600 lira arası olduğunu söyleyen Demir, “2 bin, 2 bin 500 liraya kadar değişmektedir. Her biri el emeği ve çok zaman alıyor. ‘El emeğim göz nurum’ deniliyor ya, o eserlerden ortaya çıkıyor. Ondan kaynaklı mutlaka el emeğini de işin içine katıyoruz ve masraflarla birlikte o şekilde fiyat verebiliriz” diye konuştu.

“Tablolarım çocuklarım gibi, satmaya kıyamıyorum”

3 yıldır kağıt rölyef sanatı ile uğraştığını ifade eden Aksoy, “O günden bugüne kopamıyorum. Rölyef o kadar geniş bir yelpaze ki, 3 yıldır hemen hemen aynı resmi iki kere yapmışlığım yoktur. Bütün bayanların bu sanattan yararlanmasını isterim. Bunu ben mi yaptım diyorum. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Çocuklarım gibi bakıyorum. Elimden çıkarmaya kıyamıyorum. Evim dolu, neredeyse kendi çapımda bir sergi açabilecek kadar rölyef çalışmam var” ifadelerini kullandı.

Rölyef nedir nasıl yapılır?

Rölyef, Fransızca bir kelimedir. Yüzeyde çökertme ya da yükseltme şeklinde yapılan sanatsal çalışmalara verilen genel bir isimdir. Kabartma eserler, tarihi yapıların veya insan figürlerinin boyutlandırılarak oluşturulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde oluşan kabartma eserler anlam ve sanatsal değer kazanmaktadır.

Kağıt rölyef tablo nedir?

Bir yüzey üzerine yapılan çökertmelere ya da yükseltmelere rölyef ya da kabartma denmektedir. Rölyef Tablo sanatı ise yardımcı malzemeler ile derinliğe sahip üç boyutlu tablolar oluşturulması sanatıdır. Genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin modele uygun çalışmaları ile yapılmaktadır.