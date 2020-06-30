Selçuklu Belediyesi planlı şehirleşmede de örnek

1989 yılında kurumsal kimliğine kavuşan Selçuklu Belediyesi oluşturduğu düzenli şehir kimliğini geliştirerek sürdürüyor. Selçuklu’nun şehircilik başarısının temelinde göreve gelen belediye başkanlarının bu kimliğe sahip çıkarak şehircilik geleneğini aynı çizgide sürdürmesi yatıyor.

Ruhsatsız yapılar azaldı

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Selçuklu inşa etmek için çalışan Selçuklu belediyesi yaptığı yatırımları günü kurtaran değil geleceği kuşatan şehircilik anlayışıyla sürdürüyor. Bu anlayışla şehir yatırımlarını sürdüren gayri safi yurt içi hasılanın yani üretimin yüzde 25’ini karşılayan ve Konya’ya katma değeri en yüksek olan Selçuklu’da şehirleşme oranı oldukça yüksek.

Selçuklu yüzde 90’dan fazla oranda imar uygulaması olan Türkiye’nin tek ilçesi olma özelliğini korurken hızlı şehirleşen yapısıyla göze çarpmakta. Hızlı şehirleşme çalışmasını devam ettiren Selçuklu’da ruhsatsız yapılaşma oranı da oldukça düşüktür.

Şehircilik geleneğinin uzun yıllardır devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da bugüne kadar önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. İmar uygulamaları, altyapı asfalt, çevre, turizm, kültür-sanat ve sosyal içerikli çalışmalarla Selçuklu ilçesi yaşanabilir, bir kent olma özelliğini sürdürmektedir. Şehrimizi geleceğe hazırlarken hemşehrilerimizin beklentilerini de karşılayacak şekilde ve bütün Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Geleceğin Selçuklusunu inşa ederken sosyal alanlarıyla, park alanlarıyla, diğer kültürel alanlarla, bulunduğu bölgeye de değer katacak şekilde olması için çalışıyoruz” dedi.