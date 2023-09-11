Selçuklu Belediyesi elektrik ihtiyacının %90’ını bu tesisten karşılayacak

Yaşanabilir bir gelecek bırakmak için tüm alanlarda projelerine devam eden Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi’ne kurulan GES panelleriyle de 1 milyon 726 bin 684 Kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 169 bin 123 adet ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.

GES projeleri kapsamında en büyük yatırım olan Bağrıkurt Mahallesindeki 45 bin metrekare alana kurulum gerçekleşiyor. Yapımı hızla devam eden proje sonrasında belediye tesislerinin % 90 oranında elektrik ihtiyacı karşılayacak. Yıllık toplamda 5.760.000 kW gücünde elektrik üretilecek olan tesiste 500 watlık 7 bin 224 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu’ya enerji anlamında değer katacak.

Proje tamamlandığında ise Selçuklu Belediyesi Kelebekler Vadisi ve hizmet binasında bulunan panellerle toplamda yıllık 6.847.500 kW elektrik üretimi yapılmış olacak. Proje ile 85 bin 600 ağacın kesilmesi ve 4 bin 534 ton CO2 salınımı da engellenecek. Ayrıca projede üretilen elektrik 2 bin 283 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Geleceğin belediyesi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Yenilenebilir enerji projeleriyle yeni nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına çalışmalara devam ettiklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesi de temiz bir çevre ve biz de belediye olarak hizmet politikamızı bu vizyonla belirliyoruz. Günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz.Bu konuda yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de GES Projelerimiz. Belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamızda üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik ihtiyacının yüzde 15.5’in karşıladı. Kelebekler Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin geçtiğimiz yıl % 65’ini karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza da olanak veriyor. Bağrıkurt Mahallesi’nde yapımına hızla devam ettiğimiz GES projemizi de yakın bir zamanda devreye alacağız ve böylelikle belediye tesislerimizin % 90 oranında elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık toplamda 5 milyon 760 bin kW gücünde elektrik üretilecek. Tüm bu çalışmalarımız çevreye katkı sağlarken gelecek nesillerimize de daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına büyük önem taşıyor. Belediye olarak çağın getirdiği teknolojileri yakından takip etmeye ve bu gelişmeleri hem ilçe sakinlerimizin hem de şehrimizin yararına kullanmaya devam edeceğiz. ” dedi.

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