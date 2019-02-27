Selçuklu Basket, Atiker Konyaspor’a devredildi

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı’nın bünyelerine katıldığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Atiker Konyaspor’da Başkan Hilmi Kulluk yaptığı açıklamada, Selçuklu Basket olarak bilinen Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı’nın kulüplerine devrinin dün itibariyle resmi olarak gerçekleştiğini bildirdi. Teknik heyet ve oyuncularla yeni sözleşmeler imzalandığını kaydeden Kulluk, “Bugün geldiğimiz noktada mevcut durum göz önüne alındığında sorumluluktan kaçmamız mümkün değildi. Elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Bu yola çıkarken amacımız kulübümüzü bütün branşlarda marka haline getirmek ve ülke sporunda lokomotif kulüplerin içinde yer almasını sağlamaktı. Bu bağlamda basketbol takımımızı da ilk planda bir üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Bu konuda şehrimize ve taraftarımıza güvenimiz sonsuz. Birçok zorluğa birlikte göğüs gerdik, inşallah kulübümüzü layık olduğu seviyeye yine güç birliği yaparak, beraber taşıyacağız” dedi.

"Taraftarımızın desteğini bekliyoruz"

3 Mart Pazar günü önce Spor Toto Süper Lig’de saat 13.30’da Göztepe ile daha sonra saat 17.00’de Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde Ormanspor ile takımlarının puan mücadelesine çıkacağını kaydeden Kulluk, “Taraftarlarımızdan hem futbol hem de basketbol takımlarımızı bu kritik süreçte yalnız bırakmamaları istirham ediyorum. İnşallah Göztepe’yi evimizde mağlup ederek hedeflerimizi bir adım daha yaklaşırken, Konyaspor basketbol takımımızı da büyük bir coşkuyla destekleyerek yeşil beyazlı formayla ilk maçlarında ilk galibiyetlerini alabilmelerine yardımcı olabilmek için Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a büyük katkıları, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bize emanet edilen bu bayrağı en üst noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.