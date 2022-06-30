Selçuk Üniversitesi'nden takdir toplayan örnek uygulama! Sapkınlığın anahtar kelimeleri çöpe atıldı

yeniakit.com.tr

AK Parti Hükümeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nin iptal ederek yanlıştan dönmesinin ardından, sözleşmeyle birlikte gelen bazı 'artık uygulamalar' da bu çerçevede silinmeye başlandı.

Sapkınlığın anahtar kelimeleri yeminden çıkarıldı

Selçuk Üniversitesi, sapkınlığın anahtar kelimelerini hekimlik yemininden kaldırarak örnek bir uygulamaya imza attı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, hekimlik yemininden "cinsel kimlik, cinsel yönelim" gibi ifadeleri çıkarttı.

Selçuk Üniversitesi, "Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, irk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime..." kısmını, "Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim" olarak değiştirdi.

Kürtaj ayrıntısı! "İnsan hayatına ana rahmine düştüğü andan itibaren saygı" maddesi

Metinde; ABD'nin bile yasakladığı, anne karnında bebek katliamına neden olan kürtaja yönelik bir adım atıldı..

Hekimlik yeminine, "İnsan hayatına ana rahmine düştüğü andan itibaren saygı duyulması gerektiği" maddesi de eklendi.

Ayrıca, "Meslektaşlarımı kardeş olarak göreceğim" kısmı eklendi.

İşte o takdir toplayan yemin

Örnek bir adım atan ve takdir topayan Selçuk Üniversitesi'nin işte o andı:

Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım. Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

San'atimi vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım. Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım. Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.

Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım. Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım. Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.