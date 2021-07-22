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Eğitim Selçuk Üniversitesi’nden anlamlı hamle
Eğitim

Selçuk Üniversitesi’nden anlamlı hamle

Selçuk Üniversitesi, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına otizmle ilgili seminerler vermeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:18:00 -
Selçuk Üniversitesi’nden anlamlı hamle

Üniversite, otizmli bireylerin en iyi eğitimi almalarına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, şunları ifade etti: “Kuşkusuz, üniversite olmanın önemli ayaklarından bir tanesi de toplum için yararlı projelere katkıda bulunmaktır. Biz de bu çerçevede önemli adımlar attık. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfımızla protokol yaptık. Protokolle toplumun faydasına olacak çalışmalar ortaya koyacağız. Çok mutluyuz. Eğitimler, ailelere yönelik çalışmalar noktasında da SOBE Vakfımıza destek vermeyi hedefliyoruz.”

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