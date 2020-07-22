Selçuk Üniversitesi taban puanları 2020 | Selçuk Üniversitesi bölümleri
Selçuk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanlar 2020 | Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Selçuk Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Selçuk Üniversitesi taban puanları” , “2020 Selçuk Üniversitesi bölümleri” , “Selçuk Üniversitesi taban puanları kontenjanları” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavı sonucunu bekleyen milyonlar hedefledikleri okul ve bölümlerin puanlarını yakından inceliyor. Pek çok öğrenci Selçuk Üniversitesi puanlarını araştırıyor.
Selçuk Üniversitesi bölümleri 2020
Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul)
Aktüerya(Fakülte)
Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca)
Arap Dili ve Edebiyatı(Arapça)
Arkeoloji
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Bahçe Bitkileri
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)
Bilgisayar Mühendisliği
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyoloji
Biyoteknoloji
Çocuk Gelişimi(Fakülte)
Diş Hekimliği
Ebelik(Fakülte)
Eczacılık
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fizik
Fransız Dili ve Edebiyatı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
Gazetecilik
Gıda Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)
Hemşirelik(Fakülte)
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)
İslami İlimler
İstatistik
İşletme
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Moda Tasarımı(Fakülte)
Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(Arapça)
Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(İngilizce)
Odyoloji(Fakülte)
Organik Tarım İşletmeciliği
Peyzaj Mimarlığı
Psikoloji
Radyo, Televizyon ve Sinema
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Reklamcılık
Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça)
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sanat Tarihi
Seramik Tasarımı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Sosyoloji
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarih
Tarla Bitkileri
Tıp
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
Turizm Rehberliği(Fakülte)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)
Uluslararası Ticaret(Fakülte)
Veterinerlik
Yönetim Bilişim Sistemler
Zootekni
Selçuk Üniversitesi taban puanları 2020 | Selçuk Üniversitesi bölümleri
Selçuk Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler okul taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlarını araştırıyor.
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