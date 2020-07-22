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Eğitim

Selçuk Üniversitesi taban puanları 2020 | Selçuk Üniversitesi bölümleri

Selçuk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanlar 2020 | Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Selçuk Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Selçuk Üniversitesi taban puanları” , “2020 Selçuk Üniversitesi bölümleri” , “Selçuk Üniversitesi taban puanları kontenjanları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:34:00 -
Selçuk Üniversitesi taban puanları 2020 | Selçuk Üniversitesi bölümleri

Üniversite sınavı sonucunu bekleyen milyonlar hedefledikleri okul ve bölümlerin puanlarını yakından inceliyor. Pek çok öğrenci Selçuk Üniversitesi puanlarını araştırıyor.

Selçuk Üniversitesi bölümleri 2020

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Fakülte)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi(Yüksekokul)

Aktüerya(Fakülte)

Alman Dili ve Edebiyatı(Almanca)

Arap Dili ve Edebiyatı(Arapça)

Arkeoloji

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Bahçe Bitkileri

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)

Bilgisayar Mühendisliği

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyoloji

Biyoteknoloji

Çocuk Gelişimi(Fakülte)

Diş Hekimliği

Ebelik(Fakülte)

Eczacılık

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)

Fars Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Fizik

Fransız Dili ve Edebiyatı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)

Gazetecilik

Gıda Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Havacılık Yönetimi(Yüksekokul)

Hemşirelik(Fakülte)

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce)

İslami İlimler

İstatistik

İşletme

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Moda Tasarımı(Fakülte)

Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(Arapça)

Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(İngilizce)

Odyoloji(Fakülte)

Organik Tarım İşletmeciliği

Peyzaj Mimarlığı

Psikoloji

Radyo, Televizyon ve Sinema

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Reklamcılık

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Sanat Tarihi

Seramik Tasarımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Sosyoloji

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarih

Tarla Bitkileri

Tıp

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Turizm İşletmeciliği(Fakülte)

Turizm Rehberliği(Fakülte)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uçak Gövde-Motor Bakım(Yüksekokul)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)

Veterinerlik

Yönetim Bilişim Sistemler

Zootekni

Selçuk Üniversitesi taban puanları 2020  | Selçuk Üniversitesi bölümleri

Selçuk Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler okul taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlarını araştırıyor.

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