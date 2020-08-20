Selçuk Üniversitesi öğretim üyesinden Kovid-19'a karşı "zeytinyağı kullanın" önerisi

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İsmail Tarhan, natürel sızma zeytinyağında bulunan skualen maddesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüketilmesi önerisinde bulundu.

Tarhan yaptığı yazılı açıklamada, metot geliştirme çalışmaları kapsamında, natürel sızma zeytinyağlarında çokça bulunan skualen maddesinin, bağışıklığı güçlendirdiğini bildirdi.

Tarhan, "Natürel Sızma Zeytinyağlarının Skualen İçeriğinin Tayini İçin Yeni Bir Spektroskopik Metodun Geliştirilmesi ve Covid-19 ile Mücadeledeki Önemi" başlıklı çalışmasında, dünya ve Türkiye'deki çeşitli markalara ait zeytinyağı markalarını incelediklerini belirtti.

İnceleme sonucunda, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz'e ait zeytinyağı markalarına göre Türkiye'deki zeytinyağlarının skualen oranının yüksek olduğunu belirlediklerini kaydeden Tarhan, "Natürel sızma zeytinyağlarının skualen içeriklerinin tespiti için yeni bir metot geliştirmiş bulunmaktayız. Bu çalışma kapsamında, ülkemiz natürel sızma zeytinyağlarında bulunan skualen oranlarını da ilk defa çalışmış olduk. Yaptığımız çalışmalarda, yaklaşık bir kilogram zeytinyağından bir gram civarında skualen elde etmeyi başardık. Köpekbalığı üzerinden elde edilen skualene göre maliyeti oldukça düşük." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkemiz zeytinyağlarının yüksek skualen oranlarına sahip"

Pandemi sürecinde birçok ülkenin aşı geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiğini, aşıların "en temel" bileşeninin, zeytinyağında bulunan skualen hammaddesi olduğunu aktaran Tarhan, "Skualen, bir hidrokarbon türevi olup, aşılarda bağışıklık artırıcı olarak kullanılmakta ve literatürdeki birçok çalışmada 'antikanser ajanı' olarak yer almaktadır. Bununla ilgili ülkemiz zeytinyağlarının yüksek skualen oranlarına sahip olduğunu tespit ettik. Yapılacak aşı geliştirme çalışmalarında, ülkemiz zeytinyağlarının kalite bakımından alternatif bir skualen kaynağı olma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tarhan, natürel sızma zeytinyağlarının, bağışıklık sistemini güçlü tutması ve kansere karşı faydalı bileşenler içermesi nedeniyle bolca tüketilmesi önerisinde bulundu.



