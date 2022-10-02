Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlayacakları 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri 6 adet USB belleğe ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası “Form ve Belgeler” kısmında bulunan belgeler 2 nüsha olarak doldurulacak olup, 1 nüshası bilimsel dosyaya konacak, 1 nüshası da müracaat esnasında verilecektir.)

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