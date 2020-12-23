  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:04:35 -
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Karakoç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

Karakoç, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde " Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Karakoç, AA muhabirine, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması içeriğinde birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Yaşam kategorisinde yer alan fotoğrafların sosyolojik açıdan son derece değerli olduğunu vurgulayan Karakoç, "Özellikle sosyolojinin hayata yansıması ve bu durumun fotoğraflara yansıtılmasını değerlendirdik. Spor, haber ve yaşam alanlarında ortaya çıkan tablonun üzerine romanlar yazılabilecek, filimler çekilebilecek tek kareye sığdırılmış hali gibi." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor
Gündem

Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor

Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyen Medicana..
KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?
Ekonomi

KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? KDV indirimi ne kadar?

KDV ne kadar? KDV indirimiyle milyonlarca vatandaş bir kez daha sevindi. Koronavirüsle mücadenin sürdüğü şu günlerde vatandaşa bir destek de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay