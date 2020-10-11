  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Selçuk Tepeli, PKK'nın çıkardığı orman yangınlarını hükümete yükledi
Medya

Selçuk Tepeli, PKK'nın çıkardığı orman yangınlarını hükümete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şeklinde skandal bir iddiada bulunan Tepeli'nin bu paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından tepki gelirken yaptığı paylaşım 'Fatih Portakal'ı aratmadı dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:44:00 -
Selçuk Tepeli, PKK'nın çıkardığı orman yangınlarını hükümete yükledi

Yeniakit.com.tr

ABD sermayeli FOX TV’nin sunucusu Selçuk Tepeli Twitter hesabından akıllara zarar bir paylaşımda bulundu. Tepeli'nin PKK'nın ekmeğine yağ sürecek paylaşımı 'Fatih Portakal'ı aratmadı' dedirtti.

Yangınlarla ilgili skandal paylaşım

Sahibine yakışır bir tavır sergileyerek devlet düşmanlığı açıklamalarıyla gündeme gelen ve Fatih Portakal’ın yerini aratmayan Selçuk Tepeli, ‘orman yangınlarıyla’ ilgili dalga geçer gibi bir paylaşımda bulundu.

Bugünlerde gündemi oldukça meşgul eden Hatay’daki yangınlar üzerinden devleti hedef alan Tepeli, PKK’nın çıkardığı yangınları görmezden gelip yangınlarla ilgili devleti suçladı.

PKK'nın çıkardığı yangınlarla ilgili hükümeti suçladı

Tepeli, ‘Sahi ormanları yakanlar hep lanet Pkk’lı, yanan ormanların yerine villa yapanlar otel yapanlar neden hep Akp'li..!?’ şeklinde paylaşım yaptı.
Kendince ironi yaparak terör örgütü PKK’nın ormanları yaktığıyla ilgili kınama yapmayan Tepeli, üstüne birde yanan ormanlarla ilgili rant için yaptığını söyleyerek hükümeti suçladı.

Tepeli, PKK’nın birçok defa ormanları yakıp millete ve devlete zarar verdiği bilinmesine rağmen eleştiri yapmak bir kenara dursun, teröristleri savunur tarzda yaptığı açıklamayla ‘yok artık’ dedirtti. Tepeli'nin teröristlerin ekmeğine yağ sürecek paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı. 

Tepeli'nin paylaşımı:

Bakan Pakdemir'den 'imar' açıklaması

Öte yandan dün Hatay’da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangından sonra bu ormanların imara açılması turizme, madene tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bu sipekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşin ilginç tarafı ise kaçak villalarıyla gündeme gelen hep CHP ve yanlıları…

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
Türk çayını en çok Belçikalılar içti
Ekonomi

Türk çayını en çok Belçikalılar içti

Türkiye’den bu yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 105 ülkeye 12 milyon 182 bin 162 dolarlık çay ihraç edildi.

Yerli ve milli olarak tasarlandı! Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak
Teknoloji

Yerli ve milli olarak tasarlandı! Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile yerli ve mill..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay