Selçuk Tepeli, PKK'nın çıkardığı orman yangınlarını hükümete yükledi

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ABD sermayeli FOX TV’nin sunucusu Selçuk Tepeli Twitter hesabından akıllara zarar bir paylaşımda bulundu. Tepeli'nin PKK'nın ekmeğine yağ sürecek paylaşımı 'Fatih Portakal'ı aratmadı' dedirtti.

Yangınlarla ilgili skandal paylaşım

Sahibine yakışır bir tavır sergileyerek devlet düşmanlığı açıklamalarıyla gündeme gelen ve Fatih Portakal’ın yerini aratmayan Selçuk Tepeli, ‘orman yangınlarıyla’ ilgili dalga geçer gibi bir paylaşımda bulundu.

Bugünlerde gündemi oldukça meşgul eden Hatay’daki yangınlar üzerinden devleti hedef alan Tepeli, PKK’nın çıkardığı yangınları görmezden gelip yangınlarla ilgili devleti suçladı.

PKK'nın çıkardığı yangınlarla ilgili hükümeti suçladı

Tepeli, ‘Sahi ormanları yakanlar hep lanet Pkk’lı, yanan ormanların yerine villa yapanlar otel yapanlar neden hep Akp'li..!?’ şeklinde paylaşım yaptı.

Kendince ironi yaparak terör örgütü PKK’nın ormanları yaktığıyla ilgili kınama yapmayan Tepeli, üstüne birde yanan ormanlarla ilgili rant için yaptığını söyleyerek hükümeti suçladı.

Tepeli, PKK’nın birçok defa ormanları yakıp millete ve devlete zarar verdiği bilinmesine rağmen eleştiri yapmak bir kenara dursun, teröristleri savunur tarzda yaptığı açıklamayla ‘yok artık’ dedirtti. Tepeli'nin teröristlerin ekmeğine yağ sürecek paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki yağdı.

Tepeli'nin paylaşımı:

Bakan Pakdemir'den 'imar' açıklaması

Öte yandan dün Hatay’da açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangından sonra bu ormanların imara açılması turizme, madene tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bu sipekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşin ilginç tarafı ise kaçak villalarıyla gündeme gelen hep CHP ve yanlıları…

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:



