Selçuk Özdağ'dan yeniakit.com.tr'ye ilk açıklama: Bizi susturdular, söz de karar da milletin

Mehmet Özmen Ankara

Hakkındaki ihraç kararını değerlendiren Selçuk Özdağ, “Amacımız bugüne kadar yapılan bazı yanlışları görmemekte direnenlere karşı bunları göstermekti. Biz, AK Parti’de eleştiri kültürü olsun istiyorduk fakat bizi susturdular. Bundan sonra artık söz de karar da milletin.” dedi.