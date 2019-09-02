Selçuk Özdağ'dan yeniakit.com.tr'ye ilk açıklama: Bizi susturdular, söz de karar da milletin
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihracı istenen isimlerden Selçuk Özdağ, kararın ardından ilk kez yeniakit.com.tr’ye konuştu.02 Eylül 2019 Pazartesi 22:40
Mehmet Özmen Ankara
Hakkındaki ihraç kararını değerlendiren Selçuk Özdağ, “Amacımız bugüne kadar yapılan bazı yanlışları görmemekte direnenlere karşı bunları göstermekti. Biz, AK Parti’de eleştiri kültürü olsun istiyorduk fakat bizi susturdular. Bundan sonra artık söz de karar da milletin.” dedi.
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