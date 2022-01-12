Selçuk Özdağ'dan tarikat ve cemaat düşmanlarına destek! Enes Kara'nın ölümünü bakın neye bağladı

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Enes Kara'nın intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından, yaşanan münferit olay gerekçe gösterilerek ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlar hedef alındı. Halk TV, TELE 1 gibi yayın kuruluşları Kara'nın cemaat baskısı nedeni ile intihara sürüklendiğini iddia ederken, Kara bu eylemini gerçekleştirmeden önce çektiği videoda "Ateist" olduğunu ifade etti.

Özdağ, tarikat ve cemaat düşmanları ile ağız birliği yaptı!

Halk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da tarikat ve cemaat düşmanları ile ağız birliği yapıp, işi bir adım öteye götürerek Enes Kara'nın ölümünden AK Parti iktidarını sorumlu tuttu.

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin babası Mehmet Kara'nın, "Ben çocuğumun İslam'ı yaşamasını istediğim için onu cemaat evine gönderdim. Devlet yurduna başvuru yapmadık." demesine karşın, Kara'nın yurt bulamadığı için Nur cemaatine ait bir eve yerleştiğini öne süren Özdağ, "İnsanlar yurt bulamayınca mecburen bilmedikleri yerlere sığındılar. Bazı yerler meşrudur, hukukidir ama bazı yerlerde soru işaretleri vardır. Cumhuriyet ile problemi olan insanlar vardır. İslam'ı yanlış şekilde anlatan insanlar vardır." dedi.

Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarını şu ifadelerle hedef aldı: Burada hükümet de bu noktada sınıfta kalmıştır. Düğme yanlış iliklenmiştir. Yanlış iliklemenin sonucunda da bu öğrenciler devletin şefkatli kollarında, yurtlarında kalmaları gerekirken başka yerlere mahkum olmuştur.