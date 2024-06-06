Selçuk Özdağ'dan siyasilere Filistin çağrısı! 'Gazze sınırında ortak basın toplantısı düzenleyelim'

Özdağ, Filistin topraklarında soykırımın yeni başlamadığını söyledi.

Filistin meselesinin siyaset üstü olduğunu ifade eden Özdağ, siyasilere çağrıda bulundu:

"Tüm siyasi parti liderlerinin gerekirse Gazze'de sınır kapısına giderek bir basın toplantısı düzenlemesi gerekir. Beraberce yapacağız. 6 Grup başkanı beraberce çıkacağız, birlikte basın toplantısı yapacağız. Birlikte miting yapacağız. Filistin konusunda Türkiye'de beraber bir mitinge ihtiyacımız var."

'Hamas terör örgütü değildir'

Selçuk Özdağ sözlerinin devamında Hamas'a "terör örgütü" diyenleri eleştirdi. Özdağ, Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını, vatan savunması yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Hamas bir terör örgütü değildir. Hamas vatanını koruyor. Muhalefet partilerinin bazılarının 'Hamas bir terör örgütüdür' demesi doğru değildir. Bunu doğru değerlendirmemiz gerekiyor.

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Hamas'ın da şunu düşünmesi gerekiyordu: Hamas, 'ben bu vatanımı korurum, eylem yaparım ama bu eylem sonrasında nereye gider?' Bunu da düşünmesi gerekiyor. Zaten dünya sizi yalnız bırakmış vaziyette. İslam dünyası yalnız bırakmış vaziyette.

Öyle bir durumda 50 bin insan öldü. Korkunç bir rakam bu. Burada dehalar öldü, mücahitler öldü, insanlar öldü, çocuklar öldü, kadınlar öldü. Aynı zamanda 100 bin ev yıkıldı. Burası tahrip edildi artık. Burada insanlar tekrar nerede yaşayacaklar? Sağlıkları yok, ilaçları yok, yemekleri yok, ekmekleri yok. Kimse göndermiyor bu insanlara. Gidemiyorsunuz, geçemiyorsunuz. Hamas'ın da bu hesapları yaparak bu eylemleri yapması gerekiyordu. Ama kendi topraklarını koruduğu için Hamas bir terör örgütü değildir.