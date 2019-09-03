Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

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Diyanet İşleri Başkanı'na en ağır küfürleri eden laikçi azınlığa itiraz etmeyen Selçuk Özdağ, üstü kapalı ifadelerle Diyenet'ten hutbede 'Atatürk' ismi geçmemesinin hesabını sormaya kalktı.

Laikçilerin algı operasyonuna destek verdi

"30 AĞUSTOS VE ATATÜRK" başlığı açarak Cuma namazına gitmeyen CHP'li azgın laikçilerin gündeme getirdiği "Atatürk hutbede niye yoktu" algısına destek veren Selçuk Özdağ, "Beğenseniz de beğenmeseniz de Atatürk tarihimizin bir parçasıdır. Tıpkı Alparslan gibi, tıpkı Fatih,Yavuz, Abdülhamit gibi. Yıkılan bir imparatorluktan bu sevgili kutsal vatan durdukça Atatürk'ü tarihten ve gönüllerden silemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Selçuk Özdağ da mı hutbeyi dinlemedi

Diyanet'te görevli bir yetkili ise, Özdağ'a, "Cuma'ya gitmeyenler belki bilmeyebilirler ama, Selçuk Özdağ da, hutbeyi dinlemiyor olmalı ki, hilafetin kalkmasından sonra ne Alparslan'ın, ne Yavuz'un, ne Abdülhamit'in hutbede ismi geçirilmediğinden habersiz olmalı" cevabını verdi.

Özdağ, Atatürk ile başladığı paylaşımına, Diyanet'in milli bayramlara karşı çıkmaması gerektiği çağrısı ile bitirdi. Oysa Diyanet tam aksine, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile, milli bayramı kutlayan bir hutbeyi tüm camilere göndermişti.

CHP'ye mi transfer olacak?

AK Parti eski milletvekili Özdağ'ın CHP söylemine paralel açıklamaları, "Yeni partiden önce, CHP'ye transfer olacak gibi" yorumlarına sebep oldu.

Selçuk Özdağ'a tepkiler gecikmedi

Sosyal medyada vatandaşlar Selçuk Özdağ'ın bu algı operasyonuna destek vermesine tepki göstererek isyan etti.

'İYİ Parti'den aday olacak' iddiasına cevap vermemişti

Selçuk Özdağ, 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde İYİ Parti'den Manisa adayı olacağı iddia edilmiş, kendisi bunu yalanlamamış, ancak AK Parti'nin Manisa Belediye Başkanlığını MHP'ye bırakmasını "Birinci parti biziz, niye MHP'ye veriyoruz" diyerek sert şekilde eleştirmişti.