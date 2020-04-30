Selçuk İnan futbolu bırakıyor mu? Açıklama geldi

Galatasaray formasını 2011 yılından beri giyen ve sarı-kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, kariyeriyle ilgili Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde hatalar yaptığını belirten İnan, "Geriye dönüp baktığımda kendimde hatalar buluyorum. 'Neden sessiz kaldım' diye öz eleştiri yaptım. Basınla daha çok iletişime girebilirdim. İlla 'Selçuk iyidir' yazsınlar demiyorum, eleştirebilirler ama kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmasın. Demek ki sessiz kalmışız, algı peşinde koşanlarla haşır-neşir olamamışız! Bugün 'Selçuk bıraksın' diyen 20 yaşındaki çocuk, Galatasaray'a geldiğimde 10 yaşındaydı, beni hatırlamıyor olabilir bile..."

"Oynamak istiyorum"

Galatasaray kaptanı, son bir yılın kendisi açısından zor geçtiğini vurgulayarak "Son 2 şampiyonlukta başrolde değildim ama kaptanlığın sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdim. Son bir yıl zordu. Eşimin hamileliğinin son döneminde kimsenin bilmediği bir kaza oldu... Allah'a şükürler olsun hepsini atlattık ama sezon başı antrenmanlarına katılamadım, kafa olarak sezona hazırlanamadım. Dürüst olacağım, bu sezonki performansımı ben de kendime yakıştıramıyorum. Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. 18 senelik futbolculuk hayatımda bırakın maçı idman kaçırdığımı hatırlamam! İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde sorumluluk alan ve sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak futbolu bırakmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum. Para ile işim yok dediğim zaman yanlış anlaşılıyorum. 'Zaten çok para kazandın' diyecekler... Futbola başladığımda 'çok para kazanayım' diye hayal kurmadım ki! Sözleşmeleri imzalarken hiç pazarlık yapmadım, 'Tamam' dedim çıktım. Oynadığım her takım değerim neyse onu verdi. Türkiye'de değil dünyada futbolcular ortalamanın çok üstünde kazanıyor, bu gerçek." dedi.