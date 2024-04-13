Selçuk Geçer'den dolar kuru uyarısı!

Dolar kuru seçim sonrası küçük küçük yükselmeye devam ediyor. 31 Mart Seçimleri öncesinde dolar kurunun birden fırlayacağı iddia edilmişti. Beklenilen gibi değil grafiklerde merdiven gibi artışını gerçekleştirdi. Ekonomi gazetecisi Selçuk Geçer'den kritik bir dolar uyarısı geldi. Altın fiyatları hakkında da değerlendirmede bulundu.

31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Selçuk Geçer bayram olmasına karşın 32 Türk Lirası'nın üzerinde bir dolar fiyatlanması beklediğini ve doların düşmesinin beklenmesinin ise hata olacağını söyledi.

Geçer dolar kuruna yönelik açıklamasında kur korumalı mevduat sistemi baskısı ile birlikte doların yükselebileceğini belirterek "Dolar yarın karşınıza roket gibi çıkar, füze gibi çıkar. Arkadaşlar, bir anda fırlar gider, neye uğradığınızı şaşırırsınız” ifadelerini kullandı.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Merkez Bankası'nın 2024 sonu dolar beklentisi 40 lira olduğunu anımsatan Selçuk Geçer, daha üstü bir rakamı da gerçekleşebileceğini vurguladı. Selçuk Geçer, doların da gram altının da daha fazla yükseleceğini ifade etti Selçuk Geçen ons altının da gerilese bile yükselişini sürdüreceğini kaydetti.

Döviz denilince Euro ve Sterlin'i de düşünmek gerektiğini söyleyen Geçer, Euro ve Sterlin'in de sabit kalmayacağını yükselmeye devam edeceğini söyledi. Selçuk Geçer, "Yabancı para birimleri önümüzdeki dönemde ciddi hareketler yapacak, yapmak zorunda ve bu ülkenin iyiliği için de yapmalı” dedi.

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ONS ALTINDA 3 BİN 300 DOLARLAR BİLE GÖREBİLİR

Orta ve uzun vadede ons altında 3 bin doların bile görülebileceğini söyleyen Selçuk Geçer, “Enflasyon etkisiyle. Hatta enflasyon etkisiyle bakıldığı zaman, 3250-3.300 dolarlar bile görülebilir, ama kısa vadede altında net bir geri çekilme olabilir” dedi.