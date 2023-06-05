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Medya Selçuk Bayraktar'la ilgili bomba "siyasete girecek" iddiası! Devralacağı görev herkesi şaşırttı
Medya

Selçuk Bayraktar'la ilgili bomba "siyasete girecek" iddiası! Devralacağı görev herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:39:00 -
Selçuk Bayraktar'la ilgili bomba "siyasete girecek" iddiası! Devralacağı görev herkesi şaşırttı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın kimliğini açıklamadığı Beştepe’ye yakın bir isim, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın kimliğini açıklamadığı Beştepe’ye yakın bir isim, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken de kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydetti.

Saymaz, bugünkü yazısında şöyle yazdı:

“Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor.”

 
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Yorumlar

Saymaz yumurtluyor

Ne Tayyip Erdoğan böyle bir yanlışlığa düşer ne de Selçuk bey zamanı gelmeden böyle bir göreve heves duyar!

Osmanlı

Algı yapıyor. Sen kim Beştepe den bilgi almak kim
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