Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2025 İstanbul ziyaretçi sayısı kadar (1 milyon 32 bin) fidanı 6 ilde toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Köklerden göklere Yeşil Vatan Seferberliği. Cennet vatanımızı yeşillendirmek için TEKNOFEST 2025 İstanbul ziyaretçi sayımız kadar (1 milyon 32 bin) fidanı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep ve Samsun'da toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

"gelecegenefes.gov.tr" adresini kullanıcılarla paylaşan Bayraktar, fidan sahiplenme çağrısında bulundu.