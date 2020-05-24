Selçuk Bayraktar’dan yeni AKINCI paylaşımı
Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'ya ilişkin heyecanlandıran paylaşım yaptı.
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği 'AKINCI' belgeseli, bugün Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'ya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, AKINCI TİHA belgesenin bu akşam yayınlanacağını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"3 saat sonra kocaman bir 'balina' bayramlaşmak için uçarak evinize gelecek. Pencereleri açın. Akıncı Belgeseli saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!"
Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne serilecek.
Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, BUGÜN saat 20.23'de Baykar'a ait "Baykar Technologies" adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.